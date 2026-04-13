Irak’ın mart ayı petrol gelirleri açıklandı

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Mart 2026 döneminde toplam petrol ihracatının 18 milyon 604 bin 951 varil olduğunu bildirdi.

SOMO, 13 Nisan 2026 Cuma günü (bugün) Mart 2026 dönemine ait resmi petrol ihracat ve gelir verilerini kamuoyuyla paylaştı.

SOMO’dan yapılan açıklamada, Mart 2026’da ihraç edilen toplam ham petrol miktarının 18 milyon 604 bin 951 varil olduğu, bu ihracattan 1 milyar 957 milyon 121 bin dolar gelir elde edildiği bildirildi.

Açıklamanın detaylarında, ihraç edilen petrolün 14 milyon 561 bin 534 varilinin Irak'ın orta ve güney bölgelerinden sağlandığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi'nden, Ceyhan limanı üzerinden yapılan ihracat 1 milyon 271 bin 200 varil seviyesindeyken, Kerkük'ten Ceyhan limanı üzerinden yapılan ihracat ise 2 milyon 772 bin 217 bin varil oldu.