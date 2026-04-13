Dana Gas: Kor Mor sahası üretime yeniden başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas, Kor Mor gaz sahasında faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

Dana Gas tarafından, bugün (13 Nisan 2026 Pazartesi), yapılan açıklamada, Çemçemal ilçesinde bulunan Kor Mor doğal gaz sahasında üretimin normalleştiği bildirildi.

Açıklamada, faaliyetlerin yeniden başlamasının, son haftalarda sahada aralıklı olarak devam eden faaliyetlerin ardından geldiği belirtildi.

Şirket, söz konusu dönemde hükümet yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde çok dikkatli ve güvenli işletme önlemleri aldığını kaydetti.

Açıklamada, "önceliklerinin çalışanlarının ve tesislerinin ve varlıklarının güvenliğini korumak olduğu" ifade edildi.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.