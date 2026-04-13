Petrol fiyatları 100 doları aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran limanlarına abluka uygulama kararını açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 8 artarak 102,08 dolara ulaştı.

Cuma günü 98,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,2 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün (13 Nisan 2026 Pazartesi) saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 7,2 artarak 102,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,25 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka açıklamaları etkili oldu.

Trump, dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile sabahın erken saatlerinde başlayıp gece boyu, yaklaşık 20 saat sürdüğünü aktardığı müzakerelerle ilgili açıklama yapmıştı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bugün saat 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.