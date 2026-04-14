Urfa'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Urfa’nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda aralarında öğrencilerin de olduğu 15’ten fazla kişinin yaralandığı ve saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre olay, bugün (14 Nisan 2026 Salı) öğle saatlerinde Urfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giren silahlı bir şahıs, dehşet saçtı.

Muhabirimiz, saldırganın 17-18 yaşlarında bir genç olduğunu ve okula uzun namlulu bir silahla girdiğini bildirdi.

Okulun bahçesinde ve koridorlarında rastgele ateş açan saldırgan, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan bir öğretmen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda saldırganla birlikte ölü sayısı 2’ye yükselirken, 15’ten fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Saldırının hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri okul ve çevresini abluka altına alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Urfa Valisi Hasan Şıldak, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında saldırganın, 2007 doğumlu Ömer Ket olduğunu belirtti.

Vali, şahsın söz konusu okulun eski bir öğrencisi olduğunu, sadece 9. sınıfı bu okulda okuduğunu ve daha sonra eğitimine açık öğretim üzerinden devam ettiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Urfa Barosu da konuya ilişkin yazılı açıklamasında eğitim ortamlarında artan şiddet ile bireysel silahlanmaya dikkat çekti.

Açıklamada, okulların güvenli alanlar olması gerektiği vurgulanarak, bu tür olayların toplumda ciddi bir güvenlik sorunu haline geldiği bildirildi.

Okulların ve eğitim emekçilerinin güvenliğinin sağlanmasının devletin temel yükümlülükleri arasında olduğu vurgulayan baro yönetimi, bireysel silahlanmaya karşı daha caydırıcı yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu ve olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını istedi.