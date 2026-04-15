Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi sürüyor: Piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ortasında yükseliş eğilimini koruyarak yatırımcıların odağına yerleşti. Ons altın son dört haftanın en yüksek seviyesini test ederken, iç piyasada gram altın yeni güne değer kazancıyla başladı.

Haftaya hareketli başlayan ons altın, yükseliş ivmesini üçüncü işlem gününe de taşıdı. Geçtiğimiz haftayı 4 bin 749 dolar seviyesinden tamamlayan değerli metal, bu sabah itibarıyla 4 bin 871 dolara kadar yükselerek son bir ayın zirvesine ulaştı.

Ons altındaki artış, Türkiye iç piyasasında da doğrudan karşılık buldu. Spot piyasada gram altın güne 6 bin 935 TL seviyesinden başlarken, serbest piyasa ve Kapalıçarşı verileri şu şekilde yansıdı:

Gram Altın (Spot): 6 bin 935 TL (Haftalık bazda %2’nin üzerinde artış)

Fiziki Gram Altın (Kapalıçarşı): 6 bin 965 TL

Çeyrek Altın: 11 bin 430 TL

Piyasa analistleri, altın fiyatlarını destekleyen üç ana gelişmeye dikkat çekiyor:

Jeopolitik ve Enerji Faktörü: ABD ile İran arasında başlaması beklenen ikinci tur müzakerelerin yarattığı iyimserlik, petrol fiyatlarını 95 doların altına çekti.

Dolar Endeksinde Geri Çekilme: Dolar endeksinin 98,1 seviyesine gerileyerek savaş öncesi dönemdeki seviyelere dönmesi, altına olan talebi artırdı.

Tahvil Getirileri: ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin %3,75 seviyelerinde dengelenmesi, altın üzerindeki baskıyı hafifletti.

Uzmanlar, küresel risk iştahı ve makroekonomik verilerin altın fiyatlarındaki seyir üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.