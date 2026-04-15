Maraş’ta okulda silah sesleri: Çok sayıda ölü ve yaralı

3 saat önce

Maraş kentinde bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Maraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Okul binasından yükselen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İlk belirlemelere göre 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastanelere sevki için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Saldırının nedeni ve failine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Dün de Urfa’nın Siverek ilçesinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda aralarında öğrencilerin de olduğu 15’ten fazla kişinin yaralandığı ve saldırganın intihar ettiği bildirilmişti.

14 Nisan 2026 Salı öğle saatlerinde Urfa’nın Siverek ilçesindeki Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine uzun namlulu bir silahla giren 17-18 yaşlarındaki silahlı bir şahıs, okulun bahçesinde ve koridorlarında rastgele ateş açmış, daha sonra aynı silahla yaşamına son vermişti.