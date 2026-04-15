İran: Nükleer silahımız yok, ABD ile mesajlaşmaya devam ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaşanan gerilimlere rağmen Tahran ile Washington arasındaki mesaj teatisinin devam ettiğini belirtirken, İran’ın nükleer silah sahibi olmadığını yineledi.

Sözcü İsmail Bekayi, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba) düzenlediği basın toplantısında bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin ülkesinin son pozisyonunu açıkladı.

Yaşanan gerilimlere rağmen Tahran ile Washington arasındaki mesaj teatisinin devam ettiğini kaydeden İranlı Sözcü, İran ve ABD'nin farklı kanallar aracılığıyla mesaj alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinen Bekayi, Trump'ın İran'ı yıkıma uğratma yönündeki iddialarına yanıt vererek, Tahran’ın herhangi bir müzakeredeki temel amacının "savaş ve yıkıma son vermek" olduğunu vurguladı.

İran’ın nükleer silah sahibi olmadığını yineleyen Sözcü Bekayi, ayrıca savaş nedeniyle uğradıkları zararlar için tazminat talebinde bulunduklarını açıkladı.

Bölgesel ilişkilere de değinen İsmail Bekayi, bölgedeki istikrarı güçlendirme çabaları kapsamında şu anda Pakistan ile müzakere sürecinde olduklarını ifade etti.