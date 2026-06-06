DEM Parti Sözcüsü: Yavaşlama var, Öcalan’ın yeni bir yol haritası önerisi söz konusu

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kürt sorununun barışçıl çözümü için yürütülen süreçte adımların acilen yasal güvenceye kavuşturulması çağrısında bulunarak, "Mesele sadece silahsızlanma değil, tüm adımlar Meclis çatısı altında hukuki çerçeveye oturtulmalı." dedi.

Sözcü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Toplantının ana gündem maddesini Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için atılması gereken hukuki adımlar oluşturdu.

Sürecin mevcut temposunda bir "yavaşlama hali" barındırdığına dikkat çekerek, İmralı’dan gelen son mesajları paylaşan Sözcü Doğan, sürecin teknik bir hukuk yaklaşımıyla yürütülemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son görüşmede Öcalan’ın süreci hızlandırmaya dönük, tüm taraflara sorumluluklarını hatırlatan ve yeni öneriler içeren bir yol haritasından bahsettiği doğrudur. Kendisi, zamanın kırılganlığına dikkat çekerek pratik ve somut adımların atılması gerektiğinin altını çiziyor."

Sürecin sabote edilmesini engellemenin tek yolunun yasal güvenceler olduğunu vurgulayan Doğan, Abdullah Öcalan’ın bu yasal düzenleme önerisini "Kök Hücre Yasası" olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Ayşegül Doğan, "Yapılacak yasal düzenleme, demokratik dönüşümün kök hücresi olmalıdır. Bu adım, en dipte yatan yapısal sorunları ortadan kaldıracak bir başlangıçtır. Provokasyonların yaşanmaması için yapılması gereken tek şey hukuki çerçevedir." dedi.

Sürecin yasal bir zemine oturtulması için temaslara başladıklarını açıklayan DEM Parti Sözcüsü, iktidar partisi ile bir görüşme gerçekleştirildiğini doğruladı.

"DEM Parti İmralı Heyeti ve hukuk komisyonumuz, Öcalan’ın ve partimizin önerilerini iletmek üzere AK Parti ile bir görüşme gerçekleştirdi.” diyen Sözcü Doğan, “Bu temaslar diğer siyasi partilerle de sürecek. Amacımız, Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemelerin bir konsensüsle hayata geçirilmesidir. Bu adımlar yalnızca dar bir 'silahsızlandırma yasası' olarak görülmemeli, ekonomik, sosyal ve demokratik hakları da kapsamalıdır." sözünü sarf etti.

Doğan ayrıca, Öcalan’ın toplumla doğrudan temas kurabilmek adına gazetecilerle görüşme talebi olduğunu da sözlerine ekledi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Doğan, geçmişte seçim takvimlerine göre yapılan hesapların çözüm fırsatlarını heba ettiğini hatırlattı.

Erken seçime her zaman hazır olduklarını belirten Doğan, hiçbir siyasi hesabın veya olasılığın bu hayati süreci ertelemenin gerekçesi olmaması gerektiği çağrısında bulundu.