ABD'de festival alanında silahlı saldırı: 12 yaralı

2 saat önce

ABD'nin Ohio eyaletinde bir festival alanına düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı.

AFP'de yer alan habere göre olay, Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde yaşandı. Cep telefonuyla kaydedilen videolara göre iki silahlı şüpheli Old West End Festivali yakınlarında 12 kişiyi yaraladı.

Büyük paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Toledo Emniyet Müdür Yardımcısı Joseph Heffernan, basına verdiği demeçte, olayda 2'si ağır, 12 kişinin yaralandığı olduğunu ve şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Polis memuru Dan Girken ise yaralıların 20 yaşın altında olduğunu belirterek, Amerikan toplumunda artan şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirdi.