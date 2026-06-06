Rusya: Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından en çok ABD şirketleri yararlandı

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Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft’in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Sechin, küresel petrol arzının %20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın ve artan gerilimin petrol sektörüne uzun vadeli zarar vereceği ve dünyayı alternatif enerji kaynaklarına yönelteceği uyarısında bulundu.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bir konuşma yapan İgor Sechin, ABD'nin adımlarını Washington'ın çıkarlarına hizmet edecek şekilde "küresel enerji piyasasının haritasını yeniden şekillendirme girişimi" olarak nitelendirdi.

Sechin, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması doğrudan İran'ı hedef aldı ancak bunun olumsuz yansımaları, şu anda petrolü çok yüksek fiyatlardan satan Amerikan şirketleri hariç tüm dünyayı vurdu."

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Rusya'nın petrol ve gaz vergi gelirleri geçtiğimiz mayıs ayında %32,4 oranında artarak 9,3 milyar dolara ulaştı.

Sechin, ABD’nin küresel piyasaların çökmesini önlemek amacıyla Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları hafifletmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Gelecekteki fiyat senaryolarına da değinen Rosneft CEO'su Sechin, şu öngörülerde bulundu:

- Kısa Vadede (Yıl Sonu): Hürmüz Boğazı'nın yakın zamanda açılması durumunda, petrolün varil fiyatının bu yılın sonuna kadar 95 ila 96 dolar seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

- Orta Vadede (Gelecek Yıl): Fiyatların önümüzdeki yıl 80 ila 85 dolar bandına gerileyeceği tahmin ediliyor.

- Piyasanın Dengelenmesi: Küresel enerji piyasalarında durumun ancak 2027'nin ikinci yarısında tamamen normale dönmesi öngörülüyor.

Konuşmasını "Pandora'nın Kutusu'na Veda" olarak nitelendiren Sechin, dünyanın elektrik, gıda, metal ve su krizlerine doğru sürüklendiği uyarısında bulundu.

OPEC+ koalisyonunu da eleştiren Sechin, BAE ve Katar gibi ülkelerin ayrılması nedeniyle ittifakın gücünün zayıfladığını ve üretim seviyelerinin son 10 yılda ciddi oranda düştüğünü savundu.

Buna karşın Çin'in politikalarından övgüyle bahseden Sechin, Pekin yönetiminin uyguladığı hassas hükümet stratejisi sayesinde Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve enerji krizinin etkilerine karşı en hazırlıklı ülke olduğunu vurguladı.

Rus yetkili ayrıca Babülmendep, Malakka ve Cebelitarık gibi diğer stratejik su yollarının da benzer şekilde kesintiye uğrama riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.