Erbil Valisi: Runaki projesi ile jeneratörleri susturuyor, çevreyi koruyoruz

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Erbil’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Nuseran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan modern bir park düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw’ın katılımıyla 6 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen törende, 3 bin 132 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen modern parkın açılış kurdelesi kesildi.

Törende mahalle sakinlerini tebrik edip, projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeşil alan oranını artırma kararlılığına vurgu yaparak, Erbil’in doğasını korumak ve hava kalitesini yükseltmek adına son dönemde resmi düzeyde çok ciddi tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Konuşmasında, mahalle jeneratörlerinin devre dışı bırakılmasını sağlayan milli "Runaki" projesinin önemine dikkat çeken Erbil Valisi, bu adımın şehirdeki hava ve gürültü kirliliğini azaltmada gözle görülür bir etki yarattığını ifade etti.

Vali Xoşnaw, Erbil genelindeki elektrik altyapı çalışmalarına ilişkin şu müjdeyi verdi:

"Runaki projesindeki çalışmalarımız artık son aşamaya geldi. Şu anda ekiplerimiz Mahmur ve Şaklava ilçelerinde yoğun bir mesai harcıyor. Önümüzdeki iki ay içinde Erbil vilayetinin tamamı 24 saat kesintisiz elektriğe kavuşmuş olacak."