Kürdistan Bölgesi heyeti mali dosyalar için Bağdat’a gidiyor

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Kürdistan Bölgesi Hükümetinden üst düzey bir heyetin, mali ve gümrük konularını ele almak üzere yarın federal hükümet yetkilileriyle görüşmek amacıyla Bağdat’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

K24'e konuşan bilgi sahibi bir kaynak, yarın (7 Haziran 2026 Pazar) Bağdat’a gidecek olan Kürdistan Bölgesi heyetinin, federal hükümet yetkilileriyle kritik bir toplantı gerçekleştireceğini aktardı.

Kaynak, ziyaretin ana gündem maddesinin "iç gelirler" konusu olacağını ve bu hususta ortak bir mutabakata varılmasının hedeflendiğini belirtti.

Aynı kaynak, Erbil ile Bağdat arasındaki görüşmelerin bir diğer önemli başlığının ise gümrük kapılarında "ASYCUDA" sisteminin uygulanması ve entegrasyonu olacağını ifade etti.

Bu ziyaret, mali dosyaların düzenlenmesi, gümrük ve vergi sistemlerinin eşitlenmesi önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Erbil ile Bağdat arasında yürütülen kararlı diplomatik trafiğin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Petrol Görüşmelerinin Ardından İkinci Kritik Ziyaret

Söz konusu mali iş birliği ziyareti, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü petrol krizi için Bağdat’a giden heyetin temaslarının hemen ardından geliyor.

Hafta içinde heyette Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Amanc Rahim ve Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah’ın yanı sıra yabancı petrol şirketlerinin temsilcileri yer almıştı.

Heyet, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile petrol ihracatının yeniden başlatılması ve yabancı şirketlerin Kürdistan Bölgesi'ndeki faaliyetlerini masaya yatırmıştı.