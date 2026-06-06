Yabancı savaşçılardan Ahmed Şaraa hükümetine tehdit

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Suriye'de yabancı savaşçılar dosyası yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. İdlib ve çevresinde aktif olan Özbek kökenli bir silahlı grup, yayınladığı bildiride Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa yönetimini kendilerine baskı yapmak, tutuklamak ve sınır dışı etmekle tehdit etmekle suçladı.

Grup tarafından bugün (6 Haziran Cumartesi) yayınlanan bildiride, Suriye'deki çatışmalarda yer almış Özbek savaşçıların, yeni kurulan resmi Suriye Ordusu saflarına katılmayı reddettikleri belirtilirken, daha önce ordu bünyesine dahil olan bazı savaşçıların ise geri çekilme tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Bu durum, yabancı savaşçılar arasında Şaraa hükümetinin askeri kurumlarına karşı ciddi bir huzursuzluk ve çatlağın oluştuğunu gösteriyor.

Yaşanan bu gerilim, İdlib vilayetinde son dönemde emniyet güçlerinin yabancı savaşçılara yönelik başlattığı geniş çaplı gözaltı operasyonları ve sıkı güvenlik tedbirleriyle doğrudan bağlantılı.

Geçtiğimiz 6 Mayıs’ta da güvenlik güçleri, İdlib ve çevresinde aranan yabancı uyruklu kişileri yakalamak için büyük bir operasyon başlatmış ve çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonlar sırasında Kefraya, Fua ve Kefr Calis kasabalarına yoğun askeri sevkiyat yapılmış, bölgelerde geçici sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Benzer senaryoların İdlib’in kuzeyindeki kırsal bölgelerde de tekrarlanması askeri hareketliliği artırdı. Ordunun İdlib merkezine ve çevresine büyük bir askeri konvoy sevk etmesi üzerine, Fua kasabası yakınlarında yer yer sıcak çatışmalar yaşandı.

Son aylarda istihbarat ve güvenlik birimleri, yeni Suriye ordusu birliklerine entegre olmayı reddeden Özbek savaşçılara yönelik baskıyı artırdı.

İdlib içerisinde yerel çatışmalara yol açan bu süreç, Ahmed Şaraa yönetimi ile yabancı silahlı gruplar arasındaki eski mutabakatların ve bağların tamamen kopma noktasına geldiğine işaret ediyor.