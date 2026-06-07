Irak Başbakanı resmi bir ziyaret için ABD'ye gidecek

4 saat önce

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, iki ülke arasındaki ortak yatırım fırsatlarını genişletmek üzere Iraklı iş adamlarından oluşacak bir heyetle birlikte yakın gelecekte ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ali Zeydi, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, iş adamları, Özel Sektör Yönetim ve Geliştirme Konseyi üyeleri, Irak Ekonomi Konseyi üyeleri, özel bankalar yönetim kurulu başkanı ve Irak Maliye Bakanı ile bir araya geldi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi yakın gelecekte ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Ziyaretin ABD ve Irak arasındaki ortak yatırım fırsatlarını genişletmek üzere Iraklı iş adamlarından oluşacak bir heyet eşliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Zeydi ayrıca, hükümetin ekonomi ve kalkınma alanlarındaki reform çabalarında başarılı olmak için özel sektöre güvendiğini vurgulayarak, hükümetin, iş adamlarının öneri, talep ve sorunlarına karşı "açık kapı" politikası izlediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Nisan'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi telefonla arayarak Washington'a davet etmişti.

Trump, Zeydi başkanlığındaki hükümetin Irak için daha parlak bir gelecek sağlayabileceğina inandığını söylemişti.