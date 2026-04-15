Runaki projesi sayesinde yıllık 690 bin ton zehirli gaz azaltıldı

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba), yayımlanan raporda, Kürdistan Bölgesi'nin temiz enerjiye doğru büyük adımlar attığı ve sadece Runaki projesi ile yılda 690 bin ton sera gazı emisyonunu azaltmayı başardığı kaydedildi.

Rapor, hükümetin bölgeyi çevre dostu bir bölgeye dönüştürme ve halk sağlığını koruma konusundaki yeni stratejisine odaklanıyor. Runaki projesi sayesinde hükümet, mahalle jeneratörleri dönemini sona erdirdi ve şu anda 24 saat elektriğin yüzde 84'ü temiz kaynaklardan ve doğal gazdan üretiliyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Erbil Yeşil Kuşağı gibi stratejik projeleri hayata geçirerek, 7 milyon ağacı toprakla buluşturdu. Ayrıca su kaynaklarını korumak için 27 baraj inşa eldi, 34 milyon metrekarelik alan mayınlardan temizlendi, çevresel güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı pekiştirmek için tarihi adımlar atıldı.