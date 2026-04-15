Maraş'taki okul saldırısı: Saldırganın anne ve babası gözaltına alındı

Maraş’ta okulu kana bulayan saldırgan İ.A.M.’nin anne ve babası, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

9 canın yitip gittiği, 13 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren İ.A.M.’nin tüm bağlantıları mercek altına alınırken, ilk operasyon zanlının en yakınlarına yönelik gerçekleştirildi.

Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.

Güvenlik güçleri tarafından ilk olarak baba U.M. yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ise anne P.P.M. de ekipler tarafından gözetim altına alındı.

Gözaltına alınan anne ve babanın sorgusunda, özellikle saldırıda kullanılan silahın nereden temin edildiği ve saldırganın bu eylemi gerçekleştireceğine dair bir emarenin olup olmadığı üzerinde duruluyor.