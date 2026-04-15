İngiltere Hazine Bakanlığı: "ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı yanlıştı"

2 saat önce

Bakan Rachel Reeves, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba) CNBC'ye verdiği demeçte, ABD-İsrail ve İran savaşına karşı tutumunu açıkladı.

"Bugün birkaç hafta öncesine göre daha güvende olduğumuza inanmıyorum." diyen İngiliz Bakan, diplomatik kanallar henüz kapatılmadığı bir dönemde başlayan ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının "yanlış" olduğunu ifade etti.

Londra, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü korumak için uluslararası bir konferans düzenlemek için çabalarını yoğunlaştırırken, bölgedeki ülkeler boğazı açmanın bir yolunu bulmak için 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geliyor.