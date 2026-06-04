Başbakan Barzani, Büyükelçi İnan ile petrol ihracatının yeniden başlamasını görüştü

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Başbakan Mesrur Barzani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Kürdistan Bölgesi ve Irak petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına devam edilmesinin önemi vurgulandı.

Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisinden 4 Haziran 2026 Perşembe yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan’ı kabul ettiği belirtildi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu’nun da hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, özellikle de ticari hareketliliğin daha ileri bir seviyeye taşınmasının öneminin vurgulandığı bildirildi.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani’nin geçtiğimiz ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği son derece önemli ve başarılı ziyaret ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmelere atıfta bulunuldu.

Irak’taki genel durum ve yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, mevcut sorunların çözülmesi ve çeşitli zorluklarla mücadele edilmesi noktasında yeni federal hükümetin desteklenmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığında ise Irak’ta enerji sektörünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Irak ve Kürdistan Bölgesi petrolünün Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilmesinin sürekliliği, petrol üretiminin artırılması için ortak çalışma yürütülmesi, genel gelirlerin çoğaltılması ve böylece Irak’ın mali durumunun iyileştirilmesi konularının masaya yatırıldığı aktarıldı.