İranlı yetkili: Uzun süreli bir savaşa hazırız

İran dini liderinin Askeri Danışmanı Muhsin Rezai, ülkesinin uzun süreli bir savaşa ve topyekun bir yüzleşmeye tamamen hazır olduğunu belirterek, İran’ın aksine Amerikalıların sürekli bir savaş içinde olmaktan korktuklarını iddia etti.

Muhsin Rezai, bugün yaptığı sert açıklamada, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Tüm haklarımızı elde edene kadar Hürmüz Boğazı kırmızı çizgimiz olmaya devam edecektir." dedi.

ABD tarafına bir soru da yönelten Rezai, "Eğer İran deniz gücü iddia edildiği gibi çökmüşse, neden ABD gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye cesaret edemiyor?" ifadelerini kullandı.

Geçmiş müzakere deneyimlerine atıfta bulunan Rezai, Tahran’ın bu kez herhangi bir anlaşma taslağı konusunda çok daha titiz davranacağını ve ana odağın ekonomik meseleler olacağını kaydetti.

Askeri Danışman Rezai, "Rakiplerimizin şartlar dayattığı önceki müzakerelerin aksine, bu kez ön koşulları belirleyen taraf İran'dır." dedi.

Rezai’nin bu çıkışı, Tahran-Washington hattındaki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan 2026 tarihinde İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmıştı. Bu karar, İslamabad’da yapılan ve 21 saat süren müzakerelerin nükleer dosya ile Hürmüz Boğazı’nın kontrolü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle başarısız olmasının ardından alınmıştı.

28 Şubat 2026'dan bu yana bölgede fiili bir savaş durumu hakim. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı rakip ülkelere neredeyse tamamen kapatmasıyla enerji piyasaları sarsılmış ve petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıkmış durumda.