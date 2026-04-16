Başkan Barzani: Balisan ve Şeyh Wesanan katliamı kimyasal soykırımın başlangıcıydı

Başkan Mesud Barzani, Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnawati Vadisi'ne yönelik kimyasal saldırının 39’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Irak Hükümetinin şehit ailelerine ve Enfal mağdurlarına yönelik tazminat yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani, 16 Nisan 1987 tarihinde dönemin Baas rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırının yıl dönümünde yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri saygı ve minnetle andı.

Gerçekleştirilen saldırının Kürt halkına karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri olduğunu belirten Başkan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Bu suç, sivil halkın kimyasal silahlarla bombalanması sürecinin başlangıcı ve halkımızı yok etme politikasının bir devamıydı. Rejim sadece bu saldırıyla yetinmemiş; yaralanan onlarca vatandaşımızı da tutukladıktan sonra vahşice diri diri toprağa gömmüştür."

Kürdistan halkının maruz kaldığı acıların ve verilen bedellerin asla unutulmayacağının altını çizen Başkan Barzani, Irak Hükümetine de önemli bir çağrıda bulundu.

Başkan Barzani, Bağdat yönetiminin, şehitlerin ve Enfal mağdurlarının onurlu ailelerine anayasal bir hak olarak layıkıyla tazminat ödemesi gerektiğini bir kez daha yineledi.

Mesajının sonunda Balisan ve Şeyh Wesanan halkının mücadelesine ve fedakarlığına olan takdirlerini sunan Başkan Barzani, "Bu insanlık dışı suçun yıl dönümünde, şehitlerimizin aziz ruhlarına selam gönderiyor, ailelerinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyoruz." dedi.