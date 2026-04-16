Kimyasal saldırıların ilk halkası: 16 Nisan 1987

Bugün 16 Nisan; eski Baas rejiminin Kürdistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği ilk kimyasal saldırının üzerinden 39 yıl geçti. Bu tarihte, Erbil vilayeti sınırları içerisinde yer alan Xoşnawati Vadisi, özellikle de Balisan ve Şeyh Wesan bölgeleri hedef alınmış; saldırı sonucunda 1000’den fazla vatandaş şehit düşmüş, yaralanmış veya Enfal edilmiştir (kaybedilmiştir).

16 Nisan 1987 akşamı, Irak rejimi Balisan ve Xoşnawati’ye vahşi bir kimyasal saldırı düzenledi. Bu saldırı, Baas rejiminin Kürt halkına karşı kimyasal silah kullandığı ilk operasyon olarak kabul edilmektedir. Saldırı, onlarca masum kadın, erkek ve çocuğun şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı.

Bölge halkının yaşadığı acılar sadece bombardımanla sınırlı kalmadı. Saldırıdan sonra tedavi edilmek üzere Erbil şehrindeki hastanelere ulaştırılan onlarca yaralı vatandaş, rejim güçleri tarafından kaçırılarak Enfal edildi ve akıbetleri bugüne kadar bilinmemektedir.

Saldırının bilançosu olarak 280’den fazla vatandaş şehit oldu, 300’den fazla kişi ise yaralandı. Bölge sakinlerinin bir kısmı günümüzde hala kimyasal silahların kalıcı etkileriyle mücadele etmekte, ayrıca saldırı nedeniyle bölge doğası da büyük zarar görmüş durumda.

Xoşnawati Vadisi’ndeki kimyasal saldırıdan etkilenen başlıca köyler şunlardır:

- Balisan

- Şeyh Wesan

- Kani Berd

- Berawa

- Şire

- Xetê

- Melekan

- Derraş