Okul saldırısında "dijital iz" deşifre oldu: 11 Nisan'da planlanmış

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili devam eden soruşturmalarda, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin eylemini 11 Nisan'da planladığı ortaya çıktı. Saldırganın emniyet mensubu babası da tutuklandı.

Maraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisinin bir öğretmen ve 8 öğrenciyi öldürdüğü, ardından kendi yaşamına son verdiği saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli, eylemini 11 Nisan'da planladı.

Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin evinde yapılan aramada kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konuldu. Dijital materyal üzerinde yapılan ilk incelemede failin bilgisayarında 11 Nisan tarihli bir belgeye ulaşıldı.

Söz konusu belgede, saldırganın yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair not bulundu.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırganın WhatsApp profilinde 2014'te ABD'de katliam gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiğini açıkladı.

Aynı açıklamada, saldırganın babası U.M.'nin tutuklandığı bilgisi de paylaşıldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Saldırganın bilgisayarında eylem planı bulundu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada saldırganın bilgisayarında yapılan incelemede eylem planına ilişkin veriler elde edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11 Nisan 2026 tarihli bir belgeye ulaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

"Terör değil bireysel saldırı"

Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Elliot Rodger kimdir?

2014'te ABD California'daki Isla Vista bölgesinde bir üniversite yerleşkesine ve çevresine saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldüren, sonra da kendi hayatına son veren Elliot Rodger, olaydan önce çevrim içi platformlarda kadın düşmanı ve nefret içerikli paylaşımlar yapan, "incel" ideolojisiyle ilişkilendirilen bir kişiydi.

Saldırı, ABD'de gençlerin dijital radikalleşmesi ve çevrim içi nefret kültürü üzerine geniş tartışmalar başlatmıştı.