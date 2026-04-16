Çevre Kurulu: Erbil artık dünyanın en temiz şehirleri arasında

Kürdistan Bölgesi Çevre Kurulu, 9. Kabinenin çalışma programı kapsamında çevrenin korunması ve hava kalitesinin iyileştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını, bu doğrultuda Kürdistan şehirlerinde birçok stratejik projenin hayata geçirildiğini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Çevre Koruma ve İyileştirme Kurulu Sözcüsü Sanaan Abdullah, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, çevre alanındaki en önemli başarılardan birinin, Erbil şehrinin hava kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan Runaki projesinin uygulanması olduğunu belirtti.

“Daha önce dünyanın en kirli şehirleri sıralamasında yer alan Erbil, alınan önlemler sayesinde bu listeden çıkmış ve hava temizlik seviyesi belirgin bir şekilde yükselmiştir.” diyen Sözcü Abdullah, çevresel reformlar kapsamında hükümetin, çevre şartlarını yerine getirmeyen ve temel kirlilik kaynağı haline gelen rafinerileri kapatma kararı aldığını da sözlerine ekledi.

Sanaan Abdullah, zehirli gaz salınımını azaltmak amacıyla vatandaşların yeni teknolojilere yönlendirilmesi ile elektrikli ve hibrit araç ithalatının teşvik edilmesinin hükümetin bir diğer önemli adımı olduğunu vurguladı.

Çevre Kurulu Sözcüsü, hükümetin su kaynaklarını korumak ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla gölet ve baraj yapımına devam ettiğini; Erbil’deki yeşil alan oranını dünya standartlarına yani %25’in üzerine çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Abdullah, bir diğer önemli çevresel girişimin geri dönüşüm projeleri olduğunu belirterek, asfalt ve karton geri dönüşümünün yanı sıra, atık suların arıtılarak park ve bahçelerin sulanmasında kullanıldığı “Atık Su Arıtma” projelerinin altını çizdi.

Erbil Çevre Dairesi Müdürü Dilşad Hirani ise K24’e yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin çevrenin temiz tutulmasına yönelik kararlarının %100 etkili olduğunu ve bu yöndeki çabaların kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

16 Nisan, her yıl Kürdistan Bölgesi Çevre Günü olarak kutlanmaktadır.