Trump: Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes bugün yürürlüğe girecek

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük anlaşmanın bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Trump, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi’nin sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, yönetiminin Lübnan ve İsrail taraflarıyla ateşkes konusunda nihai bir anlaşmaya vardığını belirterek, 10 günlük anlaşmanın bugün 17.00’da (TSİ 00.00) yürürlüğe gireceğini söyledi.

Diplomatik çabalara ilişkin olarak ABD Başkanı, önümüzdeki üç beş gün içinde Beyaz Saray'da bir zirve düzenlenmesini beklediğini belirtti.

Trump ayrıca, “Başbakan Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Aoun’u 1983’ten bu yana İsrail ve Lübnan arasındaki ilk anlamlı görüşmeler için Beyaz Saray’a davet edeceğim." dedi.

Başkan Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmelerine atıfta bulunarak onu "saygın ve yetenekli bir kişi" olarak nitelendirdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin amacının görüşleri yakınlaştırmak ve barış sürecini sonuca bağlamak olduğunu aktardı.