Bakan Rubio: İran’la görüşmelerin ana gündemi zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan’ın arabuluculuğunda iki ülke arasında yürütülen görüşmelerin ana eksenini İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun akıbetinin oluşturduğunu belirtirken, Tahran’ın şu ana kadar bir barış antlaşması imzalamaya yanaşmadığını söyledi.

Bakan Marco Rubio, 3 Mayıs 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington'ın, İran’ın nükleer bomba yapımına son derece yakın bir seviye olan %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Rubio, ABD'nin olası bir anlaşma için İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlamasını ve Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açmasını şart koştuğunu da ifade etti.

Konuya ilişkin olarak Bakan Rubio, "Bu meseleler, karşılıklı olarak ilettiğimiz mesajlarda net bir şekilde yer alıyor ancak henüz kendilerinden nihai bir onay almış değiliz." şeklinde konuştu.

İran’daki savaşın sona erdiğini ve "Destansı Öfke Operasyonu"nun tamamlandığını, çünkü ABD’nin zafer kazandığını kaydeden Rubio, bu zaferi İran'ın savunma sanayisi altyapısının çökertilmesi, füze ve İHA kapasitesinin azaltılması ile hava ve deniz kuvvetlerinin tamamen imha edilmesi olarak tanımladı.

Buna karşılık İran ise nükleer programına ilişkin ciddi bir müzakere sürecine girmeden önce, dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını şart koştu.

Tahran yönetimi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce uranyum stoklarının imha edilebileceğine yönelik yaptığı açıklamaları da reddetti.