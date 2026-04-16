KDP'li Kemal: Kerkük'teki Kürtler Kürt olmanın bedelini ödüyorlar

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Kerkük yetkilisi Muhammed Kemal, şehirdeki mevcut durumdan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bir siyasi partinin politikasını şiddetle eleştirdi.

KDP'nin 3. Şube Başkanı Muhammed Kemal, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) K24'e yaptığı açıklamada, siyasi bir partinin seçmenlerinin oylarıyla oynamasından üzüntü duyduklarını belirterek, atılan adımların Kerkük halkı arasında endişeye yol açtığını söyledi.

Muhammed Kemal, sözlerine şöyle devam etti:

"Kerkük'teki Kürtler sadece Kürt olmanın bedelini ödüyorlar, bu nedenle bir partinin Kürtlerin ve Kerküklülerin çıkarlarını gözetmeden keyfi olarak bu oylarla oynayıp makam ve pozisyon elde etmesi endişe vericidir."

KDP'nin şehirdeki siyasi partilerle, özellikle de Türkmenlerle ilişkilerine dair Kemal, Türkmen partileriyle ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu ve aralarında "hiçbir sorun" bulunmadığını vurgulayarak, KDP'nin her zaman şehirdeki tüm toplulukların haklarını savunduğunu ve bir Kürt vatandaşı ile başka bir topluluk arasında ayrımcılık yapmadığını sözlerine ekledi.

Muhammed Kamal ayrıca, KDP'nin Kerkük'ü ve Kerkük halkını asla yalnız bırakmayacağını ve haklarını savunmak için her zaman şehrin halkının yanında olacağını vurguladı.