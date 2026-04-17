Narin Güran davasında karar: Nevzat Bahtiyar’a 17 yıl hapis cezası

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin, daha önce "suç delillerini yok etmek ve gizlemek" suçundan verilen 4 yıl 6 aylık cezayı az bularak bozmasının ardından, sanık Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıktı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma ilamına uyarak suçun vasfını değiştirdi. Daha önce sadece delilleri gizlemekle suçlanan Bahtiyar’ın eylemi, bu kez "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etmek" kapsamında değerlendirildi.

Kamera kayıtları eşliğinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, Narin’in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf vekilleri katıldı.

Duruşmada, Narin’in cansız bedenini dere yatağına sakladığını daha önce itiraf eden Bahtiyar’ın savunması alındı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nevzat Bahtiyar’ı "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan suçlu bularak 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.