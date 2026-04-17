Tom Barrack: ABD-Türkiye ilişkileri her zamankinden daha iyi

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğunu belirterek, F-16 savaş uçakları için müzakerelerin yeniden başlayacağını bildirdi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, 17 Nisan 2026 Cuma günü, açıklamalarda bulunan Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumuna dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bugünkü kadar iyi olmamıştı.” dedi.

Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük gücü ve kilit bir müttefik olduğunu vurgulayan Barrack, Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde hayati bir rol oynadığını ifade etti.

Askeri iş birliğine dair detaylar paylaşan Barrack, Türkiye’nin F-35 programının bir parçası olmaya devam ettiğini ve yakın gelecekte F-16 savaş uçakları için müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Tom Barrack, Washington ile Ankara’nın Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle uygulanan yaptırımlar konusunu yakında çözüme kavuşturmasını beklediğini söyledi.

ABD yaptırımlarına da değinen Barrack, “Geçmişte uygulanan yaptırımların Türkiye üzerinde bir etkisi olmadı. Çünkü Türkler zeki; yaptırımlardan nasıl sakınacaklarını veya diğer ülkelerle nasıl alternatif anlaşmalar yapacaklarını biliyorlar.” şeklinde konuştu.

Türkiye-İsrail ilişkilerini de değerlendiren Barrack, her iki ülkenin de aslında aynı safta yer aldığını savundu.

Tom Barrack, “Tıpkı İsrail’in Abu Dabi ile olan anlaşmaları gibi, Türkiye ile İsrail arasında yaşananlar da daha çok söylem ve propagandadan ibaret. Gerçekte ise birlikte çalışıyorlar ve ilişkileri devam ediyor.” iddiasında bulundu.

ABD’nin Suriye stratejisinde köklü bir değişikliğe gittiğini belirten Barrack, asker gönderme döneminin kapandığını kaydederek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz birkaç gün içinde, yıllardır DAİŞ ile mücadelenin yürütüldüğü üslerimizden son askerlerimizi de çektik. Geçmişte Kürtler, Dürziler ve İran destekli gruplar arasında ciddi sorunlar yaşanmış olsa da şu an bölge istikrara doğru ilerliyor. Durum, son 50 yılın en iyi seviyesinde.”

Barrack, Washington’ın bölge ülkelerinin desteğiyle Suriye’de kalıcı barış için yeni bir fırsat yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Türkiye hakkında da olumlu ifadeler kullanan Barrack, "Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var." sözleriyle Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti.

Konuşmasında Barrack, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki İbrahim Anlaşmaları'nın Orta Doğu coğrafyası için nihai çözüm olduğunu dile getirdi.