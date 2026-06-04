Başkan Barzani: Peşmerge’nin silahı tarih, fedakarlık, şeref ve inançtır

5 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Peşmerge ve silahının, Kürdistan halkının tarihinin ve ödediği bedellerin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtirken, bunun sıradan bir askeri malzeme ya da sadece bir savaş aracı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Barzani, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, resmi "X" (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, içinden geçilen hassas siyasi süreç nedeniyle bazı çevrelerin Peşmerge’nin silahını gündeme getirdiğini, bu konuda asılsız iddialar ve çarpık yorumlar ortaya attığını bildirdi.

Ortaya atılan söz konusu iddialara karşılık mesajında Başkan Barzani, "Herkes çok iyi bilmelidir ki Peşmerge, Kürdistan halkının kanı, emeği ve gözyaşlarıyla var olmuştur." ifadesine yer verdi.

Peşmerge gücünün manevi sembolizmine dikkat çeken Başkan Barzani, "Peşmerge’nin silahı sadece bir demir parçasından, mühimmattan ya da savaş aracından ibaret değildir, o silah tarihtir, fedakarlıktır, şereftir ve inançtır." dedi.

Başkan Barzani son olarak, Peşmerge'nin elindeki silahın, onun halkına, toprağına ve vatanına duyduğu sarsılmaz sevgi ile köklü bağlılığın en net ifadesi olduğunu vurguladı.