ABD'den Iraklı silahlı gruplara yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Öfke Operasyonu" kapsamında "Iraklı silahlı grupların yedi komutanına" ağır yaptırımlar uyguladı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yedi komutanın "Irak'taki ABD personeline, kurumlarına ve çıkarlarına yönelik bir dizi saldırının planlanması, yönlendirilmesi ve yürütülmesinde" yer aldığı belirtildi.

Bakanlık, bu silahlı grupların sadece ABD'yi hedef almakla kalmayıp, Irak genelinde masum sivillere de saldırdığını vurguladı.

Açıklamada, "Bu milisler, terörist faaliyetlerini finanse etmek için Irak'ın servetini satıyor ve kullanıyor." denildi.

Ayrıca, bu adımın "Irak'ın egemenliğini zayıflatma ve ülkenin demokratik süreçlerini baltalama" girişimlerini önlemek amacıyla atıldığı ifade edildi.