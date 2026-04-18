İran’da hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

İran'da geçici olarak kapatılan hava sahasının, uçuşlara yeniden açıldığı bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Poorfarzana, bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi), yaptığı açıklamada ülkenin hava sahasının ve bazı havalimanlarının, bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi), sabah 7:00'den itibaren yeniden açıldığını duyurdu.

İranlı yetkili, iç uçuşların ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kademeli olarak gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Ülkenin ABD ve İsrail ile savaşının patlak vermesi sırasında, Tahran, sivil uçuşların güvenliğini korumak için hava sahasını kapatma kararı almıştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.