Başbakan ​​Barzani, Ammar Hekim'i tebrik etti

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ammar el-Hekim'i Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri olarak yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Başbakan Barzani, X sosyal medya hesabında paylaştığı tebrik mesajında, "Ammar el-Hekim, Ulusal Hikmet Hareketi lideri olarak yeniden seçilmeniz vesilesiyle sizi içtenlikle tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mesrur Barzani mesajının devamında, Ammar el-Hekim'e, çalışmalarında ve görevinde başarılar dilediğini belirtti.

 

Mesrur Barzani'nin bu mesajı, Ulusal Hikmet Hareketi'nin son toplantısında Ammar el-Hekim'e bir kez daha hareketin liderliğini üstlenmesi için oy birliğiyle güven verdiği bir dönemde geldi.

Ammar el-Hekim, Kürdistan Bölgesi siyasi liderliğiyle uzun süreli bir ilişkiye sahip, önde gelen bir Iraklı siyasi figürdür.

