Neçirvan Barzani ve Erdoğan, Kalkınma Yolu'nu görüştü

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan, ekonomik kalkınmayı sağlamak için Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi arasında kapsamlı koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Antalya Diploması Forumu (ADF) kapsamında bir araya gelen Neçirvan Barzani ve Erdoğan, Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile iş birliğini güçlendirme yollarını görüştü.

İki taraf, bölgedeki son siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu ve kalkınmayı teşvik etme ve istikrarı koruma konusunda ortak kararlılıklarını teyit etti.

Neçirvan Barzani ve Erdoğan, mevcut gerilimlerin gölgesinde, krizin çözümü ve stratejik çıkarların güvence altına alınması için "diyalog" ve müzakere masasına başvurmanın en etkili ve en iyi yol olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca Erbil ve Ankara arasında koordinasyonu daha da geliştirmek amacıyla, bölgesel ve uluslararası boyutlara sahip ortak ilgi alanlarına giren çeşitli diğer konular da ele alındı.