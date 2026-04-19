Başkan Barzani'den Ammar Hekim'e tebrik mesajı

5 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Ammar el-Hekim'i Irak Ulusal Hikmet Hareketi liderliğine yeniden seçilmesi münasebetiyle tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Başkan Barzani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." dedi.

بسم الله الرحمن الرحيم



سماحة السيد عمار الحكيم المحترم



بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لتيار الحكمة، نتقدم إليكم بخالص التهاني، متمنين لكم التوفيق والسداد. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 18, 2026

Başkan Barzani'nin bu mesajı, Ulusal Hikmet Hareketi'nin son toplantısında Ammar el-Hekim'e bir kez daha hareketin liderliğini üstlenmesi için oy birliğiyle güven verdiği bir dönemde geldi.

Ammar el-Hekim, Kürdistan Bölgesi siyasi liderliğiyle uzun süreli bir ilişkiye sahip, önde gelen bir Iraklı siyasi figürdür.