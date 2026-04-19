Politika

Başkan Barzani'den Ammar Hekim'e tebrik mesajı

Başkan Mesud Barzani, Ammar el-Hekim'i Irak Ulusal Hikmet Hareketi liderliğine yeniden seçilmesi münasebetiyle tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Başkan Barzani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." dedi.

 

Başkan Barzani'nin bu mesajı, Ulusal Hikmet Hareketi'nin son toplantısında Ammar el-Hekim'e bir kez daha hareketin liderliğini üstlenmesi için oy birliğiyle güven verdiği bir dönemde geldi.

Ammar el-Hekim, Kürdistan Bölgesi siyasi liderliğiyle uzun süreli bir ilişkiye sahip, önde gelen bir Iraklı siyasi figürdür.

Kurdistan24 ,