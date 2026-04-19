BM: Yemen'de yaklaşık 18 milyon insan açlık sınırında

Birleşmiş Milletler (BM), finansman eksikliği nedeniyle yardımlarda yaşanan gerileme sonucu yaklaşık 18 milyon Yemenlinin açlığa sürüklendiğini duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki insani kriz konusunda uyarı verdi.

Ülkedeki insani durumun 2026 yılı itibarıyla "kritik bir dönüm noktasına" ulaştığının altını çizen OCHA, Yemen genelinde 22,3 milyon kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu, artan ihtiyaçlara rağmen fonlardaki ciddi kesintilerin hayati destekleri durma noktasına getirdiğini vurguladı.

Acil önlem alınmaması durumunda, toplumsal istikrarın bozulacağı ve ülkedeki temel sistemlerin tamamen çökeceği belirtilen açıklamada, finansman krizi çözülmezse yaklaşık 18 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülkedeki sağlık tesislerinin yaklaşık yüzde 40'ının ya hiç hizmet vermediği ya da kısmi hizmet verdiği vurgulanarak, 2026 İnsani Müdahale Planı kapsamında 2,16 milyar dolar acil fon desteğine ihtiyaç duyulduğu bilgisi verildi.