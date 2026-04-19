KDP, Irak Parlamentosunu süresiz olarak boykot ettiğini açıkladı

"Kürdistan halkının haklarını korumak tüm çıkarların önünde yer almaktadır"

Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu, Parlamento oturumlarını boykot etme kararını aldığını açıkladı.

KDP Fraksiyonu, yayımladığı bir açıklamayla Parlamentodaki mevcut duruma ilişkin nihai tutumunu açıkladı.

Parlamentonun tüm oturumlarını süresiz olarak boykot etme kararını aldığını kaydeden KDP Fraksiyonu, kararın parlamentoda meydana gelen "anayasal ve yasal ihlallere" karşı protesto amacıyla alındığını belirtti.

Irak'taki siyasi sürecin temel ilkelerinin (gerçek paylaşım, güç dengesi ve ulusal uzlaşma) açıkça göz ardı edildiği belirtilen açıklamada, boykot kararının, ülkedeki siyasi sürecin meşruiyetini baltalama girişimlerine yanıt olarak "KDP liderliğinin yönergeleri ve tavsiyeleri" doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, "Kürdistan halkının anayasal haklarının korunmasının" KDP'nin kırmızı çizgisi olduğu ve tüm siyasi çıkarların önünde yer aldığı vurgulandı.