İsrail: Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda İran ağır bir darbe alacak

İsrail'in üst düzey askeri yetkilisi, görüşmelerin başarısız olması durumunda ordusunun ABD ile koordineli olarak İran'a "çok ağır bir darbe" indireceği tehdidinde bulundu.

İsrailli yetkilinin bu mesajı, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta ilan edilen geçici ateşkesin bu hafta sona ermesi beklenirken geldi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkili, Maarif gazetesine verdiği demeçte, İsrail ve ABD ordularının "çok yakın koordinasyon içinde" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz ve Amerikalılar yüksek alarmdayız. Eğer savaşa yeniden başlamak zorunda kalırsak, ne yapacağımızı biliyoruz. Tam bir koordinasyon içindeyiz ve vuracağımız darbe çok ağır olacak ve İranlılara telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir,"

Gazete, yetkilinin, bu sefer İran enerji kurumlarını da vuracaklarını söylediğini aktardı.

İran'ın zor bir durumda olduğunu iddia edem yetkili, "İran, çok yorgun olduğu, kapasitesinin önemli ölçüde azaldığı ve ekonomisinin çöktüğü bir dönemde müzakerelere giriyor."