Lübnan'da mayın patlaması: 1 ölü, 9 yaralı

Lübnan’da meydana gelen mayın patlamasında 1 İsrail askeri ölürken, 9 asker de yaralandı.

İsrail ordusu tarafından, bugün (19 Nisan 2026 Pazar), yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde meydana gelen mayın patlamasında bir askerin öldüğü, 9 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Hayatını kaybeden askerin 31 yaşında bir yedek asker olduğu belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu da aktarıldı.

Patlamanin askerin aracin geçişi esnasında meydana geldiği bildirilen açıklamada ayrıca, "Hizbullah unsurlarının, İsrail ordusunun haftalardır faaliyet yürüttüğü bölgeye mayın döşemiş olabileceği değerlendiriliyor." denildi.

İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Patlamanın ardından bölgede birçok hedefin vurulurken, sonuçlarına dair detaylı bilgi paylaşılmadı.