Maliki, başbakanlık adaylığından çekilmediğini açıkladı
Maliki'nin Ofisi, Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık için resmi adayının henüz değiştirilmediğini açıkladı.
Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki'nin Ofisi Başkanı Hişam Rukabi, 19 Nisan 2026 Pazar günü, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasal süre içinde hükümet kurmaya çalışan her taraf cesur kararlar almalı, gecikmeleri sürdürmemeli veya gecikmelerden diğer partileri sorumlu tutmamalıdır." sözlerini sarf etti.
Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık için resmi adayının henüz değiştirilmediğini belirten Rukabi, Maliki'nin cumartesi günü (dün) yapılması planlanan toplantının ertelenmesinin nedeni olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Açıklamanın sonunda, "Maliki'nin adaylığı çoğunluk oyuyla gerçekleştiği gibi, mevcut aşama da daha fazla vakit kaybetmeden aynı mekanizma ile çözüme kavurşturulabilir." denildi.
من يسعى لتشكيل حكومة ضمن المدد الدستورية، عليه التحلي بالحزم واتخاذ قرارات جريئة، لا الاستمرار في المماطلة أو تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية التأخير.— هشام الركابي (@HushamHamad) April 19, 2026
الإطار ما زال مرشحه لرئاسة الوزراء الذي أُعلن رسمياً ولم يُستبدل. وما يُتداول بشأن تأجيل اجتماع السبت بذريعة صعوبة التواصل مع…