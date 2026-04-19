Pakistan: ABD-İran görüşmelerinin yeni turu için henüz tarih belirlenmedi

Geo televizyon kanalı, ABD ve İran arasında görüşmelerin yeni turu için henüz tarih belirlenmediğini bildirdi.

Televizyon kanalı Geo'ya konuşan Pakistan'ın üst düzey hükümet kaynakları, Washington ve Tahran arasında yeni bir görüşme turunun başlama tarihinin hala netleşmediğini ve bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, dün (18 Nisan 2026 Cumartesi), Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile yeni bir görüşme turuna hazır olmadığını belirtmişti.

Hatipzade, "İran, şu an müzakere çerçevesini tamamlamaya odaklı, henüz kesin anlaşma yok." demiştidi.

Tahran'ın diplomasi istediğini ama ABD’nin baskı ve maksimalist taleplerini reddettiğini belirten İranlı yetkili, "Savaş çıkarsa çok sert karşılık vereceğiz. Uluslararası hukuka bağlıyız ama haklarımızdan vazgeçmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.