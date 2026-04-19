İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

Tahran, birkaç üst düzey yetkili aracılığıyla Hürmüz Boğazı'na yeni bir sistemin hükmettiğini bildirirken, güvenlik ortamının yabancı güçler tarafından dayatıldığı dönemin sona erdiğini açıkladı.

İran dini lideri Danışmanı Ali Ekber’in, 19 Nisan 2026 Pazar günü, ülke medyasında yer alan açıklamasında, "Okyanus ötesinden güvenlik dayatma dönemi sona ermiştir." sözü yer aldı.

Aynı zamanda IRNA ajansı, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden bir yetkilinin şu sözlerini aktardı: ,

"Hürmüz Boğazı'nı yeni bir sistem yönetiyor ve endişe duyan ülkelerin bu gerçeği daha önce idrak etmesi gerekiyordu."

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatma platformlarının yenilenme ve hazırlanma hızının, savaş patlak vermeden önceki döneme göre çok daha yüksek olduğuna işaret etti.

Bu açıklamalar, Hatemu'l-Enbiya Karargahı Askeri Sözcüsü İbrahim Zulfikari’nin, 18 Nisan Cumartesi günü yaptığı “Hürmüz Boğazı, bölgedeki son askeri çatışma dönemlerinde olduğu gibi yeniden kapatılacaktır." duyurusuyla eş zamanlı geldi.

Sözcü, boğazın İran Silahlı Kuvvetleri'nin sıkı yönetimi ve denetimi altında kalacağını vurgulayarak, bu durumun sürmesinin, ABD'nin İran'a yönelik gemi trafiğinin özgürlüğünü garanti etme konusundaki taahhütlerine uymamasına bağlı olduğunu belirtmişti.