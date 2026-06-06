Yeni süreç için 7 maddelik taslak iddiası: Bahçeli’ye sunuldu mu?

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede, yeni süreç kapsamında hazırlanan yasa taslağını sundukları iddia edildi.

NEFES’in aktardığı bilgilere göre Ankara'da iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında çıkarılması planlanan ve kamuoyunda "kod yasa", "çerçeve yasa" ya da "barış yasası" olarak anılan düzenleme için 7 maddelik bir taslak üzerinde uzlaşı sağlandı.

Söz konusu taslağın, Bahçeli'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2 Haziran'da yaptığı görüşmede ele alındığı ve hazırlanan metnin MHP liderine sunulduğu öne sürüldü.

Taslakta Hangi Maddeler Yer Alıyor?

Söz konusu taslakta öne çıkan kritik başlıklar şunlar:

Hukuki Düzenlemeler: Silah bırakan ve kendini fesheden örgüt üyelerinin hukuki durumuna ilişkin yasal çerçeve ile örgütle iltisaklı ve irtibatlı kişilere yönelik yeni hükümler yer alıyor.

İmralı ve Görüşme Koşulları: PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki statüsüne ilişkin yasal düzenlemeler ile süreç kapsamında yeni görüşmeler yürütmesine imkan sağlayacak koşulların yasal zemine kavuşturulması hedefleniyor.

Kayyum Uygulamaları ve TMK Değişiklikleri: Taslakta belediyelere yönelik kayyum uygulamalarındaki değişikliklerin yanı sıra, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK) ve infaz düzenlemelerine yönelik bazı maddelerin de bu çerçeve yasayla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

"Umut Hakkı" Gündemde Yok

Haberde, Öcalan'ın daha önce "kök yasa" olarak tanımladığı düzenlemenin, sürece geçişi sağlayacak bir çerçeve yasa niteliğinde hazırlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ancak mevcut aşamada Abdullah Öcalan için "umut hakkı"na ilişkin herhangi bir düzenlemenin taslakta yer almadığı ve böyle bir değişikliğin öngörülmediği ifade edildi. TBMM tatile girmeden önce, söz konusu yasal düzenlemelere ilişkin somut adımların atılması bekleniyor.