Irak, Hürmüz Boğazı’nda vergi ödediği iddialarını reddetti

1 saat önce

Bağdat yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Irak gemileri için Tahran’a vergi veya geçiş ücreti ödendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Bağdat'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret ödediğine dair çıkan tüm iddiaları yalanladı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin, Irak'ı Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş prosedürlerinden muaf tuttuğunu daha önce resmi olarak karara bağladığını belirten Araci, Irak tarafından bu geçişler için herhangi bir ücret veya vergi ödendiğine dair spekülasyonların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade etti.

İhracat Neden Durma Noktasına Geldi?

Edinilen bilgilere göre bu yılın nisan ve mayıs aylarında Irak'a ait yalnızca 3 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabildi. İran, Irak bandıralı gemilere geçiş kolaylığı sağlasa da Bağdat’ın karşı karşıya olduğu temel kriz, kendine ait bir nakliye filosunun olmaması.

Irak, ham petrol ihracatı için büyük oranda yabancı nakliye şirketlerine ve uluslararası tankerlere bağımlı durumda bulunuyor.

Dev Şirketler Risk Almak İstemiyor

Öte yandan, küresel deniz taşımacılığı yapan dev şirketler, bölgedeki saldırı riskleri, fahiş oranda artan sigorta maliyetleri ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle tankerlerini Hürmüz Boğazı'na göndermeye sıcak bakmıyor.

Uzmanlar, Irak petrolünün bu stratejik kapıda sıkışıp kalmasının ve sevkiyatın sekteye uğramasının ana nedeninin İran’ın engellemeleri değil, bu küresel lojistik ve güvenlik krizi olduğunu belirtiyor.