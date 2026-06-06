KYB'li Herêm Kemal Ağa: Grupların silahları kontrol altına alınırsa enerji güvenliği sağlanır

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Irak Parlamentosu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Fraksiyonu Başkanı Herêm Kemal Ağa, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti ile şirket temsilcilerinin, petrol çıkarma maliyetleri ve petrol sahalarının güvenliği konularını federal hükümetle görüştüğünü belirtti.

Herêm Kemal Ağa, bugün (6 Haziran Cumartesi) düzenlediği basın toplantısında, Erbil ile Bağdat arasındaki petrol krizine dair yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeleri paylaşırken, bütçe ve petrol çıkarma maliyetlerinin yanı sıra Irak'taki güvenlik durumu ve gayriresmi silahların kontrol altına alınması konularına da değindi.

Petrol Görüşmeleri ve Şirketlerin Maliyetlerinde Yeni Dönem

Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol şirketlerinin temsilcileri ile hükümet heyetinin son birkaç gündür Bağdat'ta federal hükümet yetkilileriyle kritik temaslarda bulunduğunu belirten Herêm Kemal Ağa, görüşmelerin odağında üretim maliyetleri ve şirketlerin yeniden faaliyete geçmesi olduğunu ifade etti.

KYB Fraksiyonu Başkanı, maliyetler konusundaki değişikliği şu sözlerle aktardı:

"Görüşmelerin temel maddesi, daha önce varil başına 6 dolar olarak belirlenen ancak yürütülen müzakereler neticesinde 16 dolara çıkarılan petrol üretim ve çıkarma maliyetleri ile şirketlerin yeniden iş başı yapması konusuydu."

Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sahalarındaki gerçek üretim maliyetlerine ilişkin hazırlanması beklenen raporun Muhammed Şiya Sudani kabinesi döneminde tamamlanamadığını hatırlatan Ağa, Kürdistan Bölgesi heyeti ile şirket temsilcilerinin, federal hükümetle bu raporun detaylarını ve maliyet tablosunu masaya yatırdığını belirtti.

Silahların Kontrolü ve Irak’ın Enerji Güvenliği

Toplantının diğer bir önemli başlığında ise Irak Hükümetinin silahlı güçleri düzene sokma ve ruhsatsız silahları kontrol altına alma adımlarına dikkat çekildi.

Bağdat yönetiminin mevcut aşamadaki önceliğinin yasa dışı silahlı grupları kontrol altına almak olduğunu vurgulayan Herêm Kemal Ağa, tüm silahların devletin denetimi ve otoritesi altına girmesi gerektiğini söyledi.

KYB’li Ağa, bu adımların ve süreklilik arz eden diyalog zeminini korumanın, ilerleyen süreçte Irak genelinde kamu güvenliğinin ve özellikle de enerji güvenliğinin tesis edilmesine olumlu yansımaları olacağını sözlerine ekledi.