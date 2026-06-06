CHP içerisindeki Kürtler endişeli: Gelecek belirsiz

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Mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etme kararı, Türkiye siyasetinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kararın nedenleri ve doğuracağı sonuçlar hararetle tartışılırken, CHP içerisindeki Kürt siyasetçiler bu hamlenin Türkiye demokrasisine büyük darbe vurduğunu ve arkasında iktidarın yeni anayasa planının yattığını savunuyor. Kürt hukukçular ise kararın CHP’yi fiilen ikiye böldüğünü ve partinin olası bir erken seçime katılamama riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Mahkemenin kurultayı iptal etmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığı düşmüş, kurultay öncesindeki yönetim yeniden göreve gelerek Kemal Kılıçdaroğlu’nu tekrar CHP liderliği koltuğuna taşımıştı. Kararı değerlendiren hukukçular, CHP’ye yönelik kapsamlı bir operasyonun devreye sokulduğuna dikkat çekiyor.

Mahkeme kararının önceden hazırlandığı izlenimi verdiğini belirten uzmanlar, ana muhalefetin içine itildiği bu mevcut tablonun, partinin seçimlere katılmasına engel teşkil edebileceği uyarısında bulunuyor.

Hukukçu Sedat Yurttaş: "CHP Seçimlere Giremeyebilir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan hukukçu Sedat Yurttaş, tehlikenin boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mahkeme kararı CHP’nin kurultaylarını iptal ediyor. Eğer CHP yasal süresi içinde kurultaylarını gerçekleştiremezse ve önümüzdeki yıl bir erken seçim kararı alınırsa, parti seçimlere katılma hakkını tamamen kaybedebilir."

Siyasi analistler, CHP’nin bu derin krizden çıkabilmesi için tüm tarafları bir araya getirecek "akil isimlere" ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Geçmişte benzer krizleri çözen eski Genel Başkan Hikmet Çetin’in şu an sağlık sorunları yaşadığı, ancak parti içinde bazı isimlerin uzlaşı sağlamak adına benzer bir arabuluculuk misyonu üstlenmeye çalıştığı aktarılıyor.

Naci Sapan: "Bu Kararın Arkasında Anayasa Hesapları Var"

CHP üyesi Naci Sapan ise yargı kararının arkasındaki siyasi mühendisliğe ve iktidarın yeni anayasa arayışlarına vurgu yaptı. Sapan, şu analizde bulundu:

"Ana muhalefet partisinin bu duruma düşürülmesi, her şeyden önce Türkiye demokrasisine zarar verir. Bana göre kurultay iptalinin temelinde, iktidarın anayasayı değiştirme hesabı yatıyor. Anayasa değişikliği için Mecliste 400 milletvekilinin desteği gerekiyor, AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin toplam sandalye sayısı ise 377. Eğer Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) CHP’den 20 milletvekilini ikna edebilirse ve kalan oylar da bağımsızlardan devşirilirse, iktidar seçimlerden önce anayasayı rahatlıkla değiştirecektir."

Dengeler Yeniden Değişebilir

Hukukçular ve siyasi gözlemciler, kurultayın iptali kararının bir yandan yeni anayasa konusunda iktidarın elini güçlendirirken, diğer yandan CHP’yi tamamen oyun dışı bırakmayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden olağanüstü kurultay kararı alması durumunda, Türkiye siyasetindeki tüm dengelerin bir kez daha kökten değişebileceği ifade ediliyor.