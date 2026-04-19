Yemenli Husiler: Babülmendep Boğazı'nı kapatırsak cinler bile açamaz

Yemenli Husiler, Babülmendep'i kapatmaları halinde insan ve cinlerin bile burayı açamayacağı tehdidinde bulundu.

Yemenli Husilerin liderlerinden Hüseyin el-Ezzi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Allah'ın gücüyle, eğer Sanaa Babülmendep'i kapatma kararı alırsa, tüm insanlık ve cinler bir araya gelse dahi orayı açamazlar." ifadesine yer verdi.

Husi lider ayrıca, Trump ve onu destekleyen tüm ülkelerin; barışın önünde engel teşkil eden, halkımızın ve milletimizin meşru taleplerine saygı duymayan bu politikalara derhal son vermesi gerektiğini belirtti.

Yemenli Husilerin bu tehdidi, Hürmüz Boğazı'nın İran Devrim Muhafızları tarafından kapatıldığı bir döneme denk geliyor.

Kızıldeniz üzerindeki Babülmendep'in de Husiler tarafından kapatılması durumunda, bölgedeki deniz ticareti tamamen felce uğrayacak.