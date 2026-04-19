Hakan Fidan: Ateşkesin uzatılacağı konusunda iyimserim

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere değinerek, gelecek hafta sona erecek olan ateşkesin uzatılmasını umduklarını ve bu konuda iyimser olduğunu söyledi.

Hakan Fidan, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) kapanışında konuştu.

Üç gün süren yoğun mesai boyunca Antalya’nın küresel diplomasinin nabzının attığı bir merkeze dönüştüğünü kaydeden Fidan, forumun bu yıl rekor kıran katılım oranlarıyla emsallerini geride bıraktığını dile getirdi.

Küresel ve bölgesel krizlerin çözümünde diplomasinin hayati önemine vurgu yapan Fidan, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakerelerini yakından takip ettiklerini ve destek verdiklerini ifade etti.

Bakan Fidan, önümüzdeki hafta dolacak olan iki haftalık ateşkes sürecine dair iyimser bir tablo çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her iki tarafın da ciddi bir samimiyetle görüşme niyetini sürdürdüğünü görüyoruz. İki haftalık bir süre ateşkes için önemli ama ellerindeki karmaşık konuları bu kadar kısa sürede çözebilmeleri mümkün değil. Umudumuz ateşkesin süresinin uzatılmasıdır ve bu konuda şahsen iyimserim."

Forum marjında Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır arasında gerçekleştirilen stratejik dörtlü toplantıya büyük önem verdiklerini belirten Fidan, bölge sorunlarının yine bölge aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini savundu.

Fidan, "Bu toplantıda bölgemizde barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldık. Biz bölgenin, olması gereken iş birliği imkanlarını kullanmadığı için potansiyelini değerlendiremediğini düşünüyoruz. Çatışmaların son bulması için ne yapabiliriz, bunu konuştuk. Biz İsrail gibi değiliz; çatışmayı nasıl sonlandırırız, iş birliğini nasıl artırırız bunun peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada "orta ölçekli güçlerin" bir araya gelerek küresel sorunlarda inisiyatif alması gerektiğini vurgulayan Hakan Fidan, artık bölgesel krizlerin doğrudan küresel sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.