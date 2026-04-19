İsmail Bekayi: Limanlara yönelik abluka BM Antlaşması'nın ihlalidir

4 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı yasa dışı ve bir suç olarak nitelendirdi.

Sözcü İsmail Bekayi, 19 Nisan 2026 Pazar günü, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran limanlarının veya kıyılarının ABD tarafından ablukaya alınması, sadece ateşkesin ihlali değil, aynı zamanda hem yasa dışı hem de canice bir eylemdir." ifadesini kullandı.

"ABD'nin bu eylemi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2(4). maddesinin ihlalidir.” diyen İsmail Bekayi, şu değerlendirmede bulundu:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1974 tarihli kararının 3(c) maddesi uyarınca bu eylem, bir devletin limanlarının veya kıyılarının ablukaya alınmasını açıkça bu tür eylemler arasında sayan bir 'saldırı' (tecavüz) olarak kabul edilir."

İran halkına yönelik kasıtlı toplu cezalandırmanın, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edeceğine de dikkat çekti.

Donald Trump, 13 Nisan 2026’da, tüm İran gemilerine yönelik deniz ablukası uygulanması kararı almıştı.

Ayrıca Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD Donanması'nın derhal abluka operasyonlarına başlayacağını duyurdu.

Trump, ABD güçlerine veya sivil gemilere ateş açan herhangi bir İranlıya en sert şekilde karşılık verileceği sözünü verdi.