Yemenli Husilerden K24'e: Savaşın yeni bir aşamasına hazırız

2 saat önce

Yemenli Husilerin askeri komutanı Abdülgani Ali ez-Zubeydi, güçlerinin İsrail ve ABD ile yaşanacak her türlü yeni askeri çatışmaya hazır olduğunu duyurdu.

Abdülgani Ali ez-Zubeydi, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Kurdistan24'e özel açıklamalarda bulunarak, güçlerinin en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu ve oldukça gelişmiş silah ve askeri teçhizata sahip olduklarını söyledi.

"Elimizde, nitelik ve nicelik bakımından sürekli geliştirilen uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere modern silah ve askeri teçhizatlar bulunmaktadır." diyen Husilerin askeri komutanı, kendileri ile İsrail arasındaki tehditlerin yeni bir konu olmadığını, hatta mevcut savaştan önce de karşılıklı tehditlerin savurulduğunu belirtti.

Zubeydi, "Bu durum, aramızda beklenen bir savaşın işaretiydi; bu yüzden kendimizi tüm askeri ihtimallere karşı hazırladık." dedi.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Babülmendep Boğazı'nın kapatılma ihtimaline ilişkin Zubeydi şunları kaydetti:

"Bu boğazın kapatılması kesinlikle güçlü seçeneklerden biridir. Savaşın başında bu ertelenmiş bir seçenek olsa da, askeri tırmanış artarsa boğazın kapatılması kaçınılmaz bir seçenek haline gelecektir."

Açıklamasının devamında Zubeydi, başta "İsrail rejimi" olmak üzere birçok ülkenin Yemen'de gerçekleşen askeri gelişmeleri çok iyi anladığını ifade etti.

Zubeydi, İsrail'in kendi yeteneklerini yakından takip ettiğini ve Husilerin askeri açıdan hangi seviyeye ulaştığını bildiğini dile getirdi.

Yemenli Husiler, İran savaşının (İran ile ilgili çatışmaların) başlangıcında sessiz kalmış ve savaşa dahil olmamışlardı. Ancak 28 Mart günü İsrail'e yönelik çok sayıda balistik füze fırlatarak savaşa resmen katıldılar.