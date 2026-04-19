Trump: Temsilcilerim İran'la müzakere için Pakistan'a doğru yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı kabul etmemeleri halinde İran'ın tüm elektrik santrallerini ve köprülerini yerle bir etmekle tehdit ederken, Pakistan'ın başkentinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı ve ABD ön heyeti müzakereleri başlatmak üzere ülkeye ulaştı.

Donald Trump, 19 Nisan 2026 Pazar günü "Truth Social" hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün (18 Nisan Cumartesi) Hürmüz Boğazı'nda ateş açıldığını ve bunun ateşkes anlaşmasının topyekun ihlali olduğunu belirtti.

Açılan ateşin çoğunlukla bir Fransız gemisi ile bir İngiliz şilebine yönelik olduğunu kaydeden Trump, ülkesinden bir heyetin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru yola çıktığını ve müzakerelere katılmak üzere pazartesi akşamı orada olacaklarını açıkladı.

Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin ise Tahran'ın günlük 500 milyon dolar zarar ettiğini, buna karşın ABD'nin hiçbir kaybının olmadığını ve birçok geminin yükleme yapmak üzere ABD eyaletlerine doğru yola çıktığını savundu.

Sert bir uyarıda bulunarak, oldukça adil bir anlaşma sunduklarını, İranlıların bunu reddetmesi halinde ABD'nin İran içindeki tüm elektrik santrallerini ve köprüleri imha edeceğini dile getiren Trump, "Yumuşak davranma dönemi bitti, İran'ın öldürme makinesi durdurulmalı." dedi.

Öte yandan Associated Press (AP) haber ajansı, Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelere hazırlık amacıyla İslamabad'da güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını duyurdu.

Yetkililer, aracıların koordinasyon çalışmalarını sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde yeni bir müzakere turunun başlaması için son hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Aynı zamanda Pakistan medya kaynakları, ABD ön heyetini taşıyan iki uçağın İslamabad'a ulaştığını netleştirdi. ABD güvenlik ekiplerinin de müzakerelerin güvenliğini sağlamak amacıyla Pakistan başkentinde konuşlandırıldığı aktarıldı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş, Şubat 2026 sonlarında başlamış ve büyük yıkıma yol açmıştı. Tahran'ın saldırılara verdiği en büyük tepkilerden biri, Hürmüz Boğazı'nı ticari gemi trafiğine kapatmak olmuş, ancak ABD hızla boğazı kuşatma altına almıştı.

Daha sonra Pakistan'ın doğrudan arabuluculuğuyla, diplomatik görüşmelere zemin hazırlamak ve nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes ilan edilmişti. Ateşkese rağmen denizde devam eden gerginlikler anlaşmanın çökme riskini barındırırken; Pakistan, iki tarafın üst düzey heyetlerini ağırlayarak çatışmayı sona erdirmek için başkentinde eşi görülmemiş güvenlik önlemleri alarak merkezi bir rol üstleniyor.